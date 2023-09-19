Його покращення полягає в автоматичному пуску ракет "Кинджал" за заданими параметрами.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи варто боятися модернізованого росіянами МіГ-31І, який є ракетоносієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Йдеться про здатність винищувача автоматично пускати ракети за заданими параметрами. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі важливий не сам носій ракет, а наявність цих ракет у росіян.

Також в ефірі національного телемарафону він розповів про те, чи фіксують українські повітряні сили застосування цього винищувача російськими загарбниками.

Відео дня

"Ну ми поки не бачимо тривог від МіГа так, як це було кілька тижнів тому. Ну і літак для будь-якої ракети - це лише платформа. Звичайно, і від літака теж залежить багато чого. Але все ж таки ракета, яку спрямовують по тій чи іншій цілі, програмується на землі", - зауважив Ігнат.

За його словами, літак у даному випадку виступає у ролі платформи чи комплексу, які піднімає ракету у відповідний район пуску та запускає.

Речник ПС нагадав, що росіяни говорять про те, що "Кинджали" можуть носити не лише винищувачі типу МіГ, але й нібито літак Су-34.

"Але важливіша не суть авіаційної платформи, яка цю ракету піднімає, а наявність самих ракет "Кинджал", тому що їх не так багато, так само як й ракет "Іскандер"... Питання в ракетах й у тому, скільки вони можуть собі дозволити", - додав він.

Шойгу показав Кім Чен Ину покращений МіГ-31І

Як повідомляв УНІАН, під час свого візиту до Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув аеродром Кневичі у Владивостоці (поблизу корейського кордону). Йому також продемонстрували ракети і винищувачі, якими росіяни б’ють по Україні.

Зокрема, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу похизувався перед північнокорейським диктатором ракетним комплексом "Кинджал" на модернізованому винищувачі МіГ-31І, з якого тепер можуть запускати ці ракети по Україні. Також Кім Чен Ину показали літаки стратегічної авіації Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3, винищувачі Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3.

За даними російських ЗМІ, "модернізація" цього винищувача полягає в автоматичному пуску "Кинджала" за заданими параметрами.

Вас також можуть зацікавити новини: