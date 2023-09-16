Лідеру КНДР представили ракетний комплекс "Кинджал".

Лідеру Північної Кореї Кім Чен Ина під час його візиту в РФ, який триває, показали аеродром Кневичі у Владивостоці (поблизу корейського кордону), ракети і винищувачі, які використовуються для ударів по Україні.

Як пишуть російські пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости", у супроводі голови Міноборони РФ Сергія Шойгу Кім Чен Ина представили ракетний комплекс "Кинджал" на ракетоносці МіГ-31І, літаки стратегічної авіації Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3, винищувачі Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3.

Також Шойгу показав Кім Чен Ина фрегат Тихоокеанського флоту "Маршал Шапошников" у Владивостоці, побудований в середині 1980-х років і згодом модернізований.

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Днем раніше Кореї Кім Чен Ин проінспектував російські заводи винищувачів, що знаходяться під санкціями Заходу.

Кім Чен Ин в Росії

У вівторок, 12 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді.

Під час тривалого візиту Кім зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч пройшла на космодромі Східний в Амурській області. У п'ятницю Кім з'явився в Комсомольську-на-Амурі (в 1000 км від кордону з КНДР), далі відправився до Владивостока (близько 130 км від кордону).

Хоча метою візиту лідера КНДР називали постачання Північною Кореєю Росії зброї, і ця перспектива викликала стурбованість США і Південної Кореї, жодних конкретних заяв після його зустрічі з Путіним на цю тему не було.

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