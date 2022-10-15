Кремль ще може завдати масованого ракетного удару по Україні, але це буде "самогубством"

Росія витратила вже три чверті своїх ракет, у Путіна залишилося тільки 25% від колишньої кількості. Якщо Кремль і вирішить знову наносити масовані ракетні удари по Україні, то вичерпає всі недоторканні запаси.

Про це в ефірі "Фейгін LIVE" розповів радник офісу президента України Олексій Арестович.

Він прокоментував заяви Путіна про те, що зараз у РФ "немає необхідності" наносити масовані ракетні удари:

"Перекладається це так: ми оцінили результати цих ударів і їх загальну вартість, і зрозуміли, що вони неефективні, будемо шукати інші прийоми і способи дій в даній конкретно ситуації, тому що результати не задовільні".

Також Арестович згадав інформацію, яку повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Так, У РФ було 900 "Іскандерів", залишилося 124, було 500 "Калібрів", залишилося 272, було 444 авіаційних ракет типу "Х-101", "Х-555", а залишилося 213. Ці цифри надала українська розвідка. Як зазначив Арестович, інформація є достовірною.

"1844 ракет було використано, 609 залишилося. Тобто вони три чверті із запасів витратили. Далі називається "стратегічно-недоторканний запас", потрібний і важливий для оборони країни. Тобто він залишається нормальними і думаючими державами, керівниками, на випадок, якщо країні загрожує безпосередня небезпека. А для ведення бойових дій на чужій території "НЗ" не береться ні за яких обставин. А ось вони його вже відкрили, по "Калібрам" точно. І тому виникає питання: ось вони почали працювати з "НЗ", принаймні за "Калібрами", і небезпечно наближаються за іншими видами до "НЗ", яких результатів вони досягають завдяки настільки ризикованій стратегії?", - вказав радник ОП.

За словами Арестовича, РФ "влупила" по третині наших енергетичних об'єктів, витратила чималі гроші. Але вже через пару днів все запрацювало. Путін просто викинув гроші, зазначив радник ОП. РФ обеззброює сама себе, а тепер Кремль зіткнувся з дилемою: стріляти малими порціями і все зіб'ють українські сили ППО, або стріляти великими порціями, але втрачати запаси і залишитися без аргументів в найкоротші терміни.

"З усіх рішень вони виберуть ідіотське, як зазвичай. Можливо, два-три рази вони спробують завдати такі ж удари. Ще по сто ракет позапускають разово, після таких ударів їх 600 у них залишиться 400 ракет всіх типів. А це взагалі нічого. Це все одно, що повзти в бій, маючи півтора ріжка, чисте самогубство", - додав Арестович.

Він зазначив, що РФ не може відновити запаси ракет найближчим часом. Саме тому зараз Путін нагадує персонажа з анекдоту.

"Російський Генштаб і Путін зараз схожі на двох мужиків, які вийшли з казино, один повністю голий, другий в трусах. І голий, Путін, повертається до Генштабу і каже: "Знаєш, за що я тебе завжди поважав? За те, що ти завжди можеш вчасно зупинитися", - пожартував Арестович.

Путін не здатний зупинитися. Він буде і далі вимагати "зняти труси" з Генштабу, додав радник ОП.

Війна РФ проти України: як Путін зазнає чергової поразки

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення українські бійці "мінуснули" вже 64 700 окупантів. У США також повідомили, що у Росії закінчується критично важлива для виробництва зброї мікроелектроніка.

Незважаючи на всі провали, РФ намагається наносити ракетні удари по Україні, проте іноді ракети не долітають до цілі і падають в Бєлгороді. Арестович пояснив, чому Кремль "бомбить сам себе".

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