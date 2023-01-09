Патрушев нахабно стверджує, що у росіян немає ненависті до простих українців. Але ж навіть сьогодні РФ завдала ракетного удару по ринку, де перебували мирні жителі Харківщини.

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев відзначився кількома цинічними заявами про війну в Україні. Він вкотре повторив зомбі-слова про те, що РФ воює з НАТО. Але це ще не все.

У коментарі росЗМІ Патрушев почав стверджувати, що немає жодного "зіткнення" між Москвою і Києвом, адже це - "військове протистояння НАТО з Росією".

"Боячись прямого зіткнення, НАТОвські інструктори заганяють на вірну смерть українських хлопців. За допомогою "спеціальної військової операції" (так у РФ називають війну проти України, — УНІАН.) Росія звільняє від окупації свої регіони й повинна покласти край кривавому експерименту Заходу зі знищення братнього українського народу", — вибухнув маренням секретар російського Радбезу.

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Також він нахабно стверджує, що Російська Федерація не воює з Україною, адже у них, росіян, нібито немає ненависті до простих українців. Патрушев упевнений, що українські традиції близькі жителям РФ.

"Неонацистські злочинці, які чинять безчинства в останні роки в Україні, невідворотно понесуть покарання", — сказав поплічник Путіна, при цьому він не уточнив, про кого йдеться. Але, як ми бачимо, Росія воює навіть з мирними українцями, мета її великої війни - знищити жителів країни-сусідки.

Росія нахабно заявляє, що воює з НАТО

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські пропагандисти нахабно заявляють, що вони воюють не тільки зі ЗСУ, а й з військами НАТО.

Через це і пропагандистів, й представників Кремля постійно тролять, адже, заявляючи про війну з НАТО, вони просто хочуть виправдати свої поразки на українському фронті та колосальні втрати. Наприклад, раніше Зеленський "підірвав" мережу анекдотом на тему того, як "Росія воює з НАТО".

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