Президент України Володимир Зеленський "підірвав" мережу анекдотом. Він пожартував про Росію та війну, а також про шалені втрати окупантів.
Під час бесіди з Девідом Леттерманом для спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" президент розповів, що в українців мало приводів для радості. Проте почуття гумору рятує нас від божевілля, адже на тлі усієї інформації про звірства рашистів важко залишатися спокійним.
Саме тому Зеленський запропонував Леттерману послухати анекдот, а той погодився. Президент вирішив розповісти жарт про те, як одесити обговорювали війну.
"Зустрілися два одесити... І один іншому каже:
- Ну що, як там ситуація, що там кажуть?
- Ну що, кажуть, війна.
- А що за війна?
- Росія воює з НАТО!\
- Серйозно?!
- Так-так, війна, Росія воює з НАТО.
- І що, як там?
- Ну як там... 70 тисяч російських військових загинуло, усі ракети майже витратили, багато техніки поламано, підірвано. Отака ситуація.
- А що НАТО?
- А що НАТО? НАТО ще не під'їхало!".
Відео з анекдотом від Зеленського швидко "розлетілося" мережею. Українці активно коментують жарт у соціальних мережах та визнають, що почуття гумору дійсно допомагає нам пережити жахливі події.
Інтерв'ю Зеленського для Netflix: про що говорив президент
Під час спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" президент відповів на багато цікавих питань. Так, він поділився планами на майбутнє та зворушив зізнанням:
"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу".
Окрім цього президент розповів, чи продовжиться війна в Україні після смерті Путіна, та поділився думкою про те, чи наважиться кривавий диктатор на ядерний удар.