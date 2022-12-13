Президент повеселив українців жартом про те, як країна-агресорка "воює" з НАТО.

Президент України Володимир Зеленський "підірвав" мережу анекдотом. Він пожартував про Росію та війну, а також про шалені втрати окупантів.

Під час бесіди з Девідом Леттерманом для спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" президент розповів, що в українців мало приводів для радості. Проте почуття гумору рятує нас від божевілля, адже на тлі усієї інформації про звірства рашистів важко залишатися спокійним.

Саме тому Зеленський запропонував Леттерману послухати анекдот, а той погодився. Президент вирішив розповісти жарт про те, як одесити обговорювали війну.

Відео дня

"Зустрілися два одесити... І один іншому каже:

- Ну що, як там ситуація, що там кажуть?

- Ну що, кажуть, війна.

- А що за війна?

- Росія воює з НАТО!\

- Серйозно?!

- Так-так, війна, Росія воює з НАТО.

- І що, як там?

- Ну як там... 70 тисяч російських військових загинуло, усі ракети майже витратили, багато техніки поламано, підірвано. Отака ситуація.

- А що НАТО?

- А що НАТО? НАТО ще не під'їхало!".

Відео з анекдотом від Зеленського швидко "розлетілося" мережею. Українці активно коментують жарт у соціальних мережах та визнають, що почуття гумору дійсно допомагає нам пережити жахливі події.

Інтерв'ю Зеленського для Netflix: про що говорив президент

Під час спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" президент відповів на багато цікавих питань. Так, він поділився планами на майбутнє та зворушив зізнанням:

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу".

Окрім цього президент розповів, чи продовжиться війна в Україні після смерті Путіна, та поділився думкою про те, чи наважиться кривавий диктатор на ядерний удар.

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