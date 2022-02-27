У відомстві підкреслили, що інформацію ще додатково перевіряють.

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє Держспезв'язку у своєму Telegram-каналі. У відомстві зазначили, що таку інформацію Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві "Антонов" та підтвердив міський голова міста Буча.

"Є інформація, що у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія"", - йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що інформацію ще додатково перевіряють.

Пізніше в "Укроборонромі підвердили факт знищення літака.

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", - йдеться у повідомленні.

За орієнтовними підрахунками, для відновлення літака знадобиться близько 5 років.

Нагадаємо, раніше журналіст показав, як літак "Мрія" виглядає зсередини.

Вас також можуть зацікавити новини: