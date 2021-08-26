Корреспондент зазняв, як виглядають внутрішні відсіки відомого українського транспортника.

Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк показав, як відомий український транспортний літак "Мрія" виглядає з середини.

Журналіст на своїй сторінці у Facebook опублікував фотографії внутрішніх відсіків літака. Знімки було зроблено у Міжнародному аеропорту "Антонов" ("Гостомель").

Зокрема, Хилюк зазняв, як виглядає кабіна, кухня, місця для сну, а також вантажний відсік.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні святкували 30-ліття незалежності. З нагоди свята у Києві був військовий парад. Під час параду над Хрещатиком пролетіли різні літаки, у томи числі "Мрія", а також вертольоти.

Що потрібно знати про літак "Мрія" – довідка УНІАН

"Мрія" – це Ан-225, найпотужніший та найбільший у світі транспортний літак, пише Вікіпедія. Повітряне судно створило київське конструкторське бюро ім. Антонова. Максимальна злітна маса літака становить 640 тонн.

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Автори: Дмитро Хилюк, Екатерина Присяжнюк