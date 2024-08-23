У Пролетарську діє режим НС, під загрозою ємності з гасом.

Нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, яку не можуть загасити вже кілька днів, знову атакували безпілотники.

Як повідомляє "База", БПЛА спробував атакувати територію підприємства сьогодні близько 5 ранку. За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. За даними ресурсу, пожежу на нафтобазі, яка почалася вранці 18 серпня після "прильоту" дрона, наразі локалізувати не вдалося.

При цьому існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом. "Офіційної інформації про нову спробу атаки поки немає", - йдеться в публікації.

Про нову атаку на нафтобазу також повідомив SHOT. Передбачається, що цей удар мав "спрямувати" вогонь, який росіянам не вдається погасити кілька днів, на цистерни з гасом, що значно збільшить площу загоряння. "Наразі пожежа до резервуарів із гасом не дійшла", - зазначає канал.

Ресурс також пише, що в ніч на 18 серпня російській ППО вдалося збити українські БПЛА над Ростовською областю, але уламки впали на території промислових складів, через що загорілися резервуари з дизельним паливом.

"НПЗ гасять уже шостий день. За цей час постраждало 47 співробітників МНС, 15 із них госпіталізовано. З 19 серпня в Пролетарську діє режим НС. Губернатор Голубєв раніше повідомляв про відсутність загрози поширення вогню на житлові будинки та сусідні об'єкти", - пише ресурс.

Важливі новини - Росія в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, у Пролетарську Ростовської області РФ добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі після дронової атаки з українського боку 18 серпня. Під час гасіння сталася розгерметизація кількох ємностей із пальним - стався вибух, у небо піднялися величезні стовпи полум'я. При цьому постраждали понад 40 пожежників.

Сімох із них відправили гелікоптером до ростовських лікарень, ще 13 осіб госпіталізували до місцевих закладів. У всіх опіки дихальних шляхів і шкіри. Станом на 20 серпня горіло 22 цистерни з паливом, площа займання становила близько 10000 квадратних метрів.

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