Під час гасіння вогню сталася розгерметизація кількох ємностей із пальним.

У Ростовській області РФ третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, по якій напередодні вдарили українські дрони. Як повідомила "База", на нафтобазі в Пролетарську вчора вигоріло 11 резервуарів із паливом, а 20 серпня стало відомо, що площа загоряння значно збільшилася.

"Сьогодні під час гасіння сталася розгерметизація декількох ємностей із пальним - стався вибух, у небо піднялися величезні стовпи полум'я. При цьому постраждали понад 40 пожежників. Сімох із них відправили вертольотом до ростовських лікарень, ще 13 осіб госпіталізували до місцевих закладів. У всіх опіки дихальних шляхів і шкіри", - пише ресурс.

Уточнюється, що на місці працюють майже 300 співробітників МНС і 77 одиниць техніки, а площа пожежі збільшилася в кілька разів.

"Зараз там горять 22 цистерни з паливом і, ймовірно, будуть горіти ще кілька днів", - ідеться в повідомленні.

За даними видання, зараз на місці події розгорнуто пункти тимчасового розміщення для рятувальників, а також польові кухні. Поки загоряння локалізувати не вдалося, наразі площа пожежі становить близько 10000 квадратних метрів. На місці триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації.

Також на місці події працюють співробітники Росспоживнагляду, які постійно проводять заміри повітря. Наразі перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Атака на нафтобазу в Ростовській області

У ніч на 18 серпня дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували нафтобазу в Ростовській області. Зокрема, удар було завдано по нафтобазі "ФДКУ комбінат "Кавказ"" в районі населеного пункту Пролетарськ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: