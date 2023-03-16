Його фінансуванням займеться Україна або інша країна.

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн уже підготував концепцію танкового заводу в Україні. Її передали на розгляд уряду ФРН.

В інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung Паппергер пояснив, що для старту будівництва потрібно також ухвалення такого рішення українським урядом.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію і представили її німецькому уряду", - сказав гендиректор.

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За його словами, потужності не належатимуть Rheinmetall - компанія орендуватиме приміщення.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - зазначив Паппергер.

Будівництво можуть почати під час війни або вже після її закінчення. Останнє слово у цьому питанні буде за Києвом.

Новий танковий завод в Україні

На початку березні УНІАН повідомляв, що німецький збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні танковий завод потужністю близько 400 танків на рік. Вартість проекту оцінюється приблизно у 200 мільйонів євро.

Завод повинен стати базою для випуску нових танків типу "Пантера" (Panther KF51), який був вперше представлений публіці минулого року.

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