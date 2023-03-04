Переговори з українським урядом виглядають багатообіцяючими, рішення можуть ухвалити вже навесні.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні танковий завод потужністю близько 400 танків на рік. Зараз ведуться відповідні переговори, пише Spiegel.

За словами голови концерну Армін Паппергер, вартість проекту - близько 200 мільйонів євро. Завод повинен стати базою для випуску нових танків типу "Пантера" (Panther KF51), який був вперше представлений публіці в минулому році. Стверджується, що переговори з українським урядом виглядають "багатообіцяючими" і рішення може бути ухвалено в найближчі два місяці.

При цьому Паппергер не вважає за необхідне чекати закінчення війни і готовий будувати завод навіть під загрозою російських ракетних ударів.

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"Захист засобами ППО не становитиме труднощів", - заявив він.

Голова Rheinmetall зазначив, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків, і обіцяні поставки Leopard 2 не зможуть повністю закрити цю потребу. А новий завод в самій Україні - зможе забезпечити поставку на фронт нових сучасних танків.

"Західні союзники посилають туди достатню кількість зброї, щоб Україна могла захищатися, але в українців сьогодні не вистачає техніки, щоб повністю відвоювати свою територію", – заявив Паппергер і додав, що війна може тривати роками.

Поставки танків Leopard в Україну

Наприкінці січня після тривалих переговорів Німеччина офіційно схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дозволила іншим країнам передавати Україні танки німецького виробництва.

Відразу кілька країн погодилися передати Україні частину наявних у них "Леопардів". В цілому обіцяно більше 300 танків. Однак, як з'ясували журналісти The Times, до квітня Україна отримає в кращому випадку 50 машин.

Тим часом у Міноборони України планують сформувати як мінімум два танкових батальйони Leopard 2 і шість-сім батальйонів з танків Leopard 1.

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