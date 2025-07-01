Іжевський електромеханічний завод "Купол" - один з головних виробників зенітних ракетних комплексів "Тор".

У російському Іжевську лунають вибухи, в місті знаходиться завод-виробник ударних безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"В російському Іжевську - вибухи. Там є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод "Купол" - це один з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛА "Гарпія-А1" для армії РФ", - зауважив він.

Водночас у Telegram-каналі Baza з посиланням на голову Удмуртії Олександра Бречалова зазначається, що Іжевськ був атакований безпілотниками.

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"Одне з підприємств в Іжевську зазнало атаки безпілотників з боку київського режиму. Усі оперативні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що попередньо, місто атакували два БПЛА, і що судячи з відео, їх намагалися збити стрілецькою зброєю. У місцевому аеропорту було запроваджено обмеження.

Крім того, пізніше було повідомлено, що після атаки в Іжевську почалася пожежа. За словами місцевих мешканців, у місті було чути кілька вибухів.

"Глава Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі", - пише Baza.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, 26 червня ударні безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 Центру матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії у Брянську.

Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження складів боєприпасів російських окупантів у Брянській області Росії 28 червня. Було уражено склади 1060 Центру МТЗ у Брянській області - колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії.

29 червня мешканці Брянська прокинулися від потужних вибухів. Над містом працювала протиповітряна оборона, яка намагалася збити безпілотники.

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