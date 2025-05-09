Серед продемонстрованих дронів - "Орлан", "Ланцет" і "Герань" (Shahed).

Росіяни сьогодні, 9 травня, показали на військовому параді на Красній площі в Москві дрони, якими вони атакують Україну. Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що на параді були продемонстровані дрони "Орлан", Zala, "Ланцет", "Гарпія" і "Герань" (Shahed). Їх перевозили площею на вантажівках.

Під час параду диктор наголосив, що ці безпілотники "знайшли своє застосування в зоні "спеціальної військової операції"" (війні в Україні - УНІАН).

Відео дня

У виданні нагадали, що росіяни регулярно обстрілюють Україну різними видами озброєння, включно з БПЛА. У Кремлі заперечують, що армія РФ завдає цілеспрямованих ударів по українській цивільній інфраструктурі, але влада України та міжнародні організації неодноразово доводили протилежне.

Журналісти поділилися, що загалом у параді на Красній площі взяли участь понад 10 тисяч російських військових, а також низка інших дружніх до Кремля країн, серед яких Китай, В'єтнам, Єгипет, Монголія і М'янма.

Російські танки на військовому параді

Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, росіяни показали на військовому параді на Красній площі і свої танки, серед яких Т-90М "Прорив", Т-72Б3М і Т-80БВМ.

Усі ці танки в широкому сенсі є модернізованими версіями старих радянських зразків. Зазначається, що після параду ці танки дооснастять комплектами додаткового захисту і направлять у війська для участі в російсько-українській війні.

Вас також можуть зацікавити новини: