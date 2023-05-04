Жителів Київщини попередили про загрозу обстрілів.

У ніч на четвер, 4 травня 2023 року, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Жителів Київської області попередили про загрозі обстрілів.

"Київщина! Загроза ворожих обстрілів", – повідомили в ОВА.

Крім того, повідомляється, про звуки вибухів у Києві. У КМВА заявили, що в столиці працює ППО. Також сили ППО працюють у Київській області.

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Станом на 02:40 тривога оголошена в Києві, а також у Київській, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також на Луганщині та в Криму.

Оновлено 02:50: Тривогу також оголошено в Черкаській області.

"Суспільне" повідомляє про вибухи в Одесі.

Оновлено 03:24: В Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях відбій тривоги.

Обстріли України з боку РФ

У Посольстві США в Україні заявили про підвищену загрозу обстрілів з боку РФ. Йшлося, зокрема, про Київ та Київщину.

3 травня Росія обстріляла Херсонщину. В результаті атак загинув 21 мирний житель, 48 осіб отримали поранення. Ворог бив по супермаркету, АЗС, залізничному вокзалу та інших об'єктах.

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