Повітряна тривога лунає у шістьох областях.

У ніч на понеділок, 19 червня, мешканців низки областей України попередили про ракетну загрозу.

Мова йде про Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську та Одеську області. Також у офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України повідомляється, що військові зафіксували рух безпілотних літальних апаратів. Наразі тривога лунає ще й у Сумській області.

"Зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу (імовірно Shahed). Напрямок руху - північно-західний (може змінюватись)", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

О 02:11 Повітряні Сили повідомили, що у напрямку Одеси з Чорного моря летить ракета.

Оновлено о 02:17: В Одеські обласній військовій адміністрації повідомили про атаку на південь країни. "Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!" - йдеться у повідомленні.

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