Підводний ракетоносій споряджений ракетами "Калібр".

Російські загарбники здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, зараз на чергуванні перебуває сім кораблів.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. "В Чорному морі ворог, вчергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний", - попередили військові.

Наразі Росія має на бойовому чергуванні сім кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений "Калібрами". Однак надводний ракетоносій в готовності перебуває в пункті базування, його можуть долучити до чергування у будь-який момент.

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"Рівень ракетної загрози залишається високим. Не нехтуйте власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходьте в укриття!" - відзначають у ОК "Південь".

Російські атаки по Україні: останні новини

Як відомо, 16 червня російські загарбницькі війська вкотре атакували Україну ракетами, вибухи пролунали у столиці та у Київській області. Військові відзвітували про збиття шістьох аеробалістичних ракет "Кинджал", шістьох "Калібрів" та двох розвідувальних безпілотних літальних апаратів.

Наступного дня загарбники обстріляли у Херсонській області автівку, вбивши батька та його сина.

А у Сумській області під час артилерійського обстрілу окупанти вбили поліцейського та його 4-річну дитину.

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