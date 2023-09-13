фото з соцмереж

В окупованому Севастополі цієї ночі звучать гучні вибухи, місцеві жителі повідомляють, що в місті працює протиповітряна оборона.

Окупаційна влада півострова поки ніяк не коментувала те, що відбувається. У мережі повідомляють про щонайменше 7 вибухів і спалахів у небі.

Крім того, російські загарбники перекрили рух автотранспорту по Кримському мосту. "Що знаходяться на мосту і в зоні огляду просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Повідомляється, що можливо був "приліт" в районі Південної бухти. У сетіп публікують безліч відео роботи ППО, пожежі та вибухів.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 04:20: З'являється все більше відео і фото з Севастополя. Повідомляється, що судноремонтний завод в Південній бухті палає.

фото з соцмереж

Оновлено о 04:10: На Корабельній стороні міста чути вибухи і стрілянину. Місцеві жителі описують це як "удари по чомусь залізному", пише "Кримський вітер".

Оновлено о 04:00: Повідомляється, що в Севастополі пролунав ще один вибух. Після цього в Нахімовському районі міста частково зник зв'язок.

Фото Атака на Севастополь 13 вересня 2023
Фото Атака на Севастополь 13 вересня 2023
Фото Атака на Севастополь 13 вересня 2023
Фото Атака на Севастополь 13 вересня 2023
Фото Атака на Севастополь 13 вересня 2023

Оновлено о 03:45: Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетну атаку. За його словами, російська ППО "відпрацювала". При цьому в районі Кілен-балки пожежа на не цивільному об'єкті. Пожежі присвоєно 4 клас.

Місцеві канали повідомляють, що горить Севастопольський морський завод.

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