Керченський міст перекрили.

В окупованому Севастополі цієї ночі звучать гучні вибухи, місцеві жителі повідомляють, що в місті працює протиповітряна оборона.

Окупаційна влада півострова поки ніяк не коментувала те, що відбувається. У мережі повідомляють про щонайменше 7 вибухів і спалахів у небі.

Крім того, російські загарбники перекрили рух автотранспорту по Кримському мосту. "Що знаходяться на мосту і в зоні огляду просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Повідомляється, що можливо був "приліт" в районі Південної бухти. У сетіп публікують безліч відео роботи ППО, пожежі та вибухів.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 04:20: З'являється все більше відео і фото з Севастополя. Повідомляється, що судноремонтний завод в Південній бухті палає.

Оновлено о 04:10: На Корабельній стороні міста чути вибухи і стрілянину. Місцеві жителі описують це як "удари по чомусь залізному", пише "Кримський вітер".

Оновлено о 04:00: Повідомляється, що в Севастополі пролунав ще один вибух. Після цього в Нахімовському районі міста частково зник зв'язок.

Оновлено о 03:45: Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетну атаку. За його словами, російська ППО "відпрацювала". При цьому в районі Кілен-балки пожежа на не цивільному об'єкті. Пожежі присвоєно 4 клас.

Місцеві канали повідомляють, що горить Севастопольський морський завод.

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