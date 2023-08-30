У ніч на 30 серпня тимчасово окупований Крим атакують безпілотники. Про це заявив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.
"У районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППДО відображають атаки ворожих безпілотників з моря. Усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - написав він.
У мереж повідомляють, що чують роботу протиповітряної оборони у Севастополі.
Оновлено о 03:50: У Нахімівському районі Севастополя чути вибухи.
Вибухи в Росії та Україні 30 серпня
Цієї ночі вибухи лунають у російських містах. Спочатку стало відомо про влучання безпілотника по аеродрому у Пскові, росіяни заявили про пошкодження чотирьох літаків Іл-76. Також ЗМІ пишуть про пожежу в районі військової частини, у місті ввели план Едельвейс.
Крім того, російське Міністерство оборони звітує про збиття безпілотних літальних апаратів у низці областей. Росіяни публікують фото та відео наслідків вибухів та робити протиповітряної оборони. Вибухи пролунали у Тульській, Брянській, Калужській та Орловській областях.
Водночас йде атака дронів по території України, згодом окупанти запустили ракети по Одеській області. Одесити повідомили про вибухи, на підступах до Києва працювала ППО.