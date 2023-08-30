Про це заявили російські загарбники.

У ніч на 30 серпня тимчасово окупований Крим атакують безпілотники. Про це заявив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

"У районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППДО відображають атаки ворожих безпілотників з моря. Усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", - написав він.

У мереж повідомляють, що чують роботу протиповітряної оборони у Севастополі.

Відео дня

Оновлено о 03:50: У Нахімівському районі Севастополя чути вибухи.

Вибухи в Росії та Україні 30 серпня

Цієї ночі вибухи лунають у російських містах. Спочатку стало відомо про влучання безпілотника по аеродрому у Пскові, росіяни заявили про пошкодження чотирьох літаків Іл-76. Також ЗМІ пишуть про пожежу в районі військової частини, у місті ввели план Едельвейс.

Крім того, російське Міністерство оборони звітує про збиття безпілотних літальних апаратів у низці областей. Росіяни публікують фото та відео наслідків вибухів та робити протиповітряної оборони. Вибухи пролунали у Тульській, Брянській, Калужській та Орловській областях.

Водночас йде атака дронів по території України, згодом окупанти запустили ракети по Одеській області. Одесити повідомили про вибухи, на підступах до Києва працювала ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: