Географічні особливості півдня України сприяють Збройним силам у стриманні ворога.

У Силах оборони півдня розповіли як відбувається очікуваний контрнаступ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла начальник координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Той самий контрнаступ, який всі так довго очікували і не могли зрозуміти, де за ним спостерігати, полягає в тому, що ми виснажуємо сили ворога в його тилових позиціях. Забезпечення такої роботи зумовлює відсутність сил у ворога для подальшого наступу", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що лінія фронту на півдні України є дуже рухомою. Навіть коли ворог мав частковий успіх та просунувся до околиць Благодатного, він був швидко вибитий звідти.

"Актуальні карти війни постійно змінюються, адже бої ведуться у відкритих степах, де немає можливості сховатись. Ми не допускаємо переходу боїв у населені пункти, тримаємо ворога на околицях. Така тактика полягає в швидкому поверненні противника на ті позиції, які він називає своїми рубіжами оборони", - пояснила вона.

Нагадаємо, військовий експерт експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ розпочали "гібридний" контрнаступ.

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