Наразі українське військо накопичує резерви для контрнаступу на всіх напрямках.

Наразі окупанти ведуть активні спроби наступу на двох напрямках, але їхній наступальний потенціал знижується. Водночас ЗСУ накопичують резерви та готуються до контрнаступу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДОМ.

"У нас залишається Авдіївське та Бахмутське напрямки. Там противник невтомно намагається вести наступальні дії, але за останню добу ніяких просувань не було, всі спроби штурму наших позицій були відбиті. Російські війська повернулися із втратами на початкові позиції", - зазначив експерт.

За його словами, інколи ворог намагається просуватися на Харківському напрямку. Однак наступальний потенціал окупантів знижується.

"Зараз батальйонно-тактичні угрупування не йдуть в атаки. Йдуть в атаку максимум ротні підрозділи та ДРГ чисельністю від 20 до 30 осіб. Масштаби навіть наступальних дій зменшуються", - констатував Жданов.

Як зауважив експерт, британська розвідка констатувала, що українські воїни вибили наступальний потенціал росіян, але ще не накопичили власного. Це вплине на терміни проведення українського контрнаступу.

"Контрнаступ залежатиме від можливостей Збройних сил України накопичити резерви. Розумієте, сукупність факторів: так, зброї надходить більше, щоправда ми не можемо оцінити об'єми. Тепер необхідно оцінити кількість озброєння та особового складу. Коли ми матимемо симбіоз, тоді можемо говорити про контрнаступ. Думаю, найближчого тижня ми навряд чи щось побачимо. Ми збиратимемо сили та резерви. Але ближче до кінця місяця цілком можливо, що ЗСУ здійснять спроби розгортання контрнаступу, або контроперацій на окремих напрямках", - зазначив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Жданов заявляв, що українській армії поки не вистачає кількості зброї, щоб розпочинати ефективний контрнаступ на всіх напрямках.

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