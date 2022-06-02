Запеклі бої відбуваються на вулицях міста.

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають запеклі бої, військові Збройних сил України не збираються відступати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сказав на брифінгу.

"На даний час у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, запеклі вуличні бої", - наголосив Громов.

При цьому, за його словами, наразі не можна чітко говорити, яку частину міста контролюють українські військові, а яку - окупанти.

"Якщо казати, що 80% або 60% контролюються противником, це неможливо таке сказати, тому що, наприклад, на кінець вчорашньої доби ситуація була одна. Вночі наші підрозділи провели активні дії, і частину кварталу взяли під свій контроль. Я не можу зараз вам у відсотках сказати" - додав Громов.

Також ситуацію у місті він назвав напруженою.

"Стосовно відходу наших військ. На даний час таке завдання перед підрозділами, які безпосередньо займаються обороною Сєвєродонецька, не стоїть. Підрозділи будуть виконувати завдання усім наявним складом сил і засобів, за наявним ресурсом", - заявив Громов.

"Якщо я вам скажу, що підійшло підкріплення, я змушу ворога замислитись над цим і вжити деяких заходів. Ще раз наголошую, що Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоби уся наша територія була під нашим контролем", - додав він.

Також, за його словами, на деяких напрямках на півночі і півдні країни українськими військовими проводяться дії зі звільнення тих населених пунктів, які на даний час захоплені і контролюються ворогом.

Також Громов зауважив, що небезпека захоплення окупантами Сєвєродонецька існує.

"У випадку захоплення Сєвєродонецька ми будемо вимушені вести оборону по берегу річки і будемо вести бій також з міської забудови. Небезпека у кожному конкретному випадку є", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

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