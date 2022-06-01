Росія може уповільнити свій наступ після захоплення Сєвєродонецька, щоб перегрупуватися, що може привести до паузи.

Очікувана втрата Сєвєродонецька "навряд чи стане основою" російської кампанії на Донбасі у війні, яка тепер може затягнутися "до кінця року", враховуючи повільні темпи просування Москви.

Про це сказав західний чиновник, передає The Guardian.

Зазначається, що Росія повинна була б досягти "подальших складних оперативних цілей", щоб оголосити перемогу на теперішніх скорочених термінах кампанії Кремля, сказав чиновник. Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

"Хоча ми бачимо, що Росія починає вчитися на своїх помилках і просувається на Донбасі, я вважаю, що важливо підкреслити, що битва за Сєвєродонецьк навряд чи стане ключем донецької кампанії", - заявив чиновник.

Захід вважає, що оцінка України про те, що вона втрачає від 60 до 100 військовослужбовців щодня, вбитими в боях, є "досить достовірною", хоча моральний дух військ залишається набагато вищим, ніж у загарбників, де "зростає розчарування".

За словами чиновника, Росія може уповільнити свій наступ після захоплення Сєвєродонецька, щоб перегрупуватися, що може привести до паузи.

"Малоймовірно, що російські загарбники отримають можливість негайно продовжувати бойові дії після падіння міста, останнього утримуваного Україною в Луганській області. Натомість московські сили можуть бути змушені зробити своєрідну оперативну паузу для відновлення та поповнення запасів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські окупанти дійшли до центру Сєвєродонецька і намагаються там закріпитися. Він зазначив, що в місті "обстановка дуже непроста".

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