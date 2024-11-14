Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації військовозобов'язаних.

Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації, тому що в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не заміняє його.

Про це у Telegram-каналі сказав заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін. "Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була лише на добровольцях", - підкреслив він.

Військовий зазначив, що два процеси - рекрутинг та мобілізація - мають бути інтегровані в єдину систему, і лише тоді можна говорити про ефективність.

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"А ось що точно можна зробити, то це змінити ставлення людей. Крім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення. Після підготовки люди не лише отримують необхідні навички, повністю знімається головне питання - пошук мотивації боротись", - висловив переконання Жорін.

Він пояснив, що той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії набагато краще.

"Мілітаризоване суспільство й масова підготовка - це питання виживання та морального-вольового стану всієї країни", - вважає військовий.

Мобілізація в Україні

Ідея розформувати ТЦК і замінити їх новою структурою - це "порожній популізм, який не стоїть на обговоренні", заявив 12 листопада заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову. У вигляді нової структури, з х*** знає яким статусом та принципами роботи. Яким чином, на яких підставах вона мобілізуватиме людей, неясно", - написав він у Телеграм.

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