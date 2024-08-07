Окупанти вважають, що за умов тотальної мобілізації, Україна воюватиме як мінімум до 2033 року.

Росія проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни, і дійшла висновку, що мінімум до 2033 року. Про це розповів голова ГУР Кирило Буданов на закритій зустрічі в Київській школі економіки. Його слова наводить "Форбс Україна".

Очільник військової розвідки визнав, що питання мобілізації в Україні непросте, і деякі люди "трохи налякані", адже "їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок". Буданов вважає помилковим уявлення про те, що Україна вже вичерпала людські ресурси для мобілізації.

"Російська Федерація проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. Якщо знизимо поріг до 16 років (такий варіант РФ також розглядала), тоді до 2044-го", – розповів голова ГУР.

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Разом з тим Буданов наголосив, що це саме російські розрахунки, натомість Україна цінує життя своїх громадян.

"Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє", – каже командувач ГУР.

Російські втрати у війні

Як писав УНІАН, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабної війни склали орієнтовно 586 тисяч осіб убитими та пораненими.

Також ми розповідали, що за час повномасштабної війни Росія зняла зі складів зберігання майже половину усієї бронетехніки, яка там накопичувалася із 1950-х років. Із того, що залишилося, більше половини перебуває у жалюгідному технічному стані.

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