Військовий стверджує, що Третя штурмова сковує ворога, примушуючи його долучати додаткові сили з інших напрямів.

Речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що зараз росіяни намагаються повернути свої позиції на Харківщині, і тому активно штурмують.

"Більш того, якщо раніше він (ворог, - ред.) здебільшого працював на виснаження, це були штурми переважно піхотою за підтримки артилерії і FPV, і це вони могли робити місяцями, майже щоденно, то зараз вони використовують бронетехніку, танки, броньовані машини піхоти тощо. Тобто, відчувається важливість для них відбитих позицій", - сказав він "Українському Радіо".

За його словами, зараз окупанти намагаються їх вибити механізованими штурмами.

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"Я думаю, що вони, по-перше, втратили свої позиції. І це не просто позиції, а це зроблені позиції за тривалий час, висоти, вони втратили ініціативу. А для них, я так розумію, ініціатива важлива. Плюс населений пункт Борова у них залишається як один із важливих елементів, тому що це і логістичний вузол, і в якомусь плані можливість зробити плацдарм для подальших якихось дій. Тому, я думаю, вони бачать, що інших варіантів немає, крім того, що залучати повноцінні механізовані з'єднання", - пояснив Бородін.

Військовий стверджує, що Третя штурмова сковує ворога, примушуючи його долучати додаткові сили з інших напрямів.

"Треба розуміти, що тоді, коли ми здійснили операцію, один із важливих елементів був у тому, щоб не дати змоги перекидати з нашої зони відповідальності, із суміжних зон на інші. Тобто це була і Курська операція в той момент, й інші напрямки, як Покровськ, наприклад. І в цьому плані ми не тільки не дозволили ворогу перекрити свої сили, а й їм довелося нарощувати сили у нас, що зменшує, відповідно, кількість сил противника на інших напрямках. Цього, в принципі, ми і хотіли. А стосовно землі, то питання в тому, що так, дійсно, ми там просунулися на 2 кілометри", - сказав захисник.

Він наголошує на тому, що треба розуміти, що росіяни воюють "більш політизовано".

"Тобто йому назви потрібні, якісь ділянки, щоб повідомити це в ЗМІ, що вони щось там окупували. А якщо воювати за правилами і з розумінням, то, звісно наша задача – звільнити Україну. Але на тактичному рівні часто буває так, що знищити ті чи інші засоби, або звільнити висоту важливіше в даній короткочасній перспективі", - пояснив речник.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

В районі Липців на Харківщині Сили оборони покращили своє тактичне положення, через що ворог перейшов в оборону та відрізаний від логістики. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

Він зазначив, що найскладніша ситуація на Харківщині залишається у Вовчанську - там точаться постійно бойові дії, противник постійно намагається просуватись в різних районах міста.

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