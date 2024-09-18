У Вовчанську ситуація складна, в місті точаться постійні бої, росіяни не зупиняють свої штурми.

В районі Липців на Харківщині Сили оборони покращили своє тактичне положення, через що ворог перейшов в оборону та відрізаний від логістики. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, інформуючи про оперативну ситуацію в зоні відповідальності.

Він зазначив, що найскладніша ситуація на Харківщині залишається у Вовчанську - там точаться постійно бойові дії, противник постійно намагається просуватись в різних районах міста.

"Що стосується локації і напрямку Липці-Глибоке, то там ми фіксуємо певне затишшя активності противника. Це не означає, що він полишив свої наміри. Він укріплюється, проводить фортифікаційне обладнання своїх позицій, заводить додатковий особовий склад і намагається подекуди проводити заходи логістичного забезпечення. Втім у нього на напрямку Липці-Глибоке виходить дуже погано, тому що там ми посилили певні заходи, у зв’язку з чим логістичне забезпечення передових позицій противника майже не відбувається", - сказав Саранцев.

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За його інформацією, в районі Липців ворог зібрав піхотні підрозділи для штурмових, наступальних дій.

"Але вони знаходяться зараз в не дуже вигідному для себе становищі. Тому що нам вдалося покращити на деяких локаціях своє тактичне положення, через що противник змушений наразі перейти в оборону. Але він намагається своє положення відновити, через що переформовує штурмові групи, намагається відновити систему зв’язку, відновити систему управління, щоб накопичити сили і перейти до контратак", - уточнив Саранцев.

Речник ОТУ "Харків" підтвердив випадки отруєнь окупантів внаслідок проблем з логістикою.

"Протягом кількох днів особовий склад противника, який перебуває на передових позиціях, не отримує ні провіанту, ні води. Через що змушений переходити на "підножний корм". Вони вимушені пити воду з струмків або з колодязів", - констатував Саранцев.

Він нагадав, що раніше повідомлялось, що противник не забирає своїх загиблих, через що там спостерігається ускладнення санітарно-епідеміологічної обстановки.

"Звичайно, певна кількість отруйних речовин потрапляє в землю, в воду, це все противник намагається вживати і це призводить до того, що хто з особового складу цю воду пив, в нього виникають шлунково-кишкові розлади. Ліків відповідних в них там теж не має. І це погіршує ще й морально-психологічний стан противника, через що спостерігаємо випадки частішої здачі в полон", - додав речник.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що на відрізок від Глибокого до Вовчанська Росія перекидає підрозділи "Ахмат".

Він наголосив, що в підрозділі "Ахмат" є добре підготовлені військові, які вміють виконувати бойові завдання. Крім того, "Ахмат" займається "примусовою мотивацією" солдатів, які не хочуть воювати.

Речник 3 ОШБр Олександр Бородін розповів, що на тактичному рівні метою наступальних дій на Харківщині було "знищення сил і засобів та сковування сил противника". За його словами, бригаді вдалося відтягнути на себе увагу ворога за рахунок її успіхів у просуванні. Бородін пояснив, що тепер українська сторона може нав'язувати правила своєї гри на цьому відтинку фронту.

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