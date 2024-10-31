Речник ВМС ЗСУ прокоментував інформацію про те, що російська влада анексованого Криму продовжує зводити в протоці вздовж Керченського мосту низку загадкових споруд.

Майже всі кораблі Чорноморського флоту РФ зараз ховаються у Новоросійську, але, наприклад, у Каспійському та Середземному морях є досить багато кораблів інших російських флотів. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, моря між собою з’єднуються каналами, тож теоретично окупанти можуть передислокувати ці одиниці до Азово-Чорноморсько регіону.

Він розповів, що у Чорному морі на чергуванні кілька днів відсутні будь-які кораблі противника. Та, за словами Плетенчука, не виключно, що це відбувається через технічні проблеми з підводними човнами, або через підготовку до нового навчального року, який проводиться, попри бойові дії.

"Він у них (військових моряків РФ - УНІАН) починається 1 грудня, а зараз відповідно, починається підготовка", - сказав Плетенчук.

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Водночас у Середземному морі постійно перебуває угруповання російських кораблів, та, як зазначив Плетенчук, їхню наявність потрібно враховувати. Як пояснив речник, майже всі морські акваторії між собою з’єднані певними протоками, каналами та фактично, все це - один "геополітичний театр".

Відомо, що наразі російські кораблі не можуть пройти до Чорного моря через заборону, яку передбачає конвенція Монтре від 1936 року. За словами Плетенчука, порушити її росіянам фактично неможливо, тому що контроль каналів досить серйозний. Представник ВМС розповів:

"Але у будь-якому разі ми це враховуємо у своїй діяльності. Можна сказати, досить тривалий час повномасштабного вторгнення через Чорне море ще відбувалося курсування так званого "сирійського експреса" з Новоросійська до порту Тартус (Сирія - УНІАН). Й фактично використовувалися ті ж самі турецькі протоки для того, щоб забезпечувати постійне оперативне з’єднання російського флоту в Середземномор’ї. Зараз вже тривалий час він не працює".

Він також прокоментував, чи можливо "перекинути" російські кораблі внутрішніми каналами з Каспію, зокрема, до Азовського моря чи Чорного моря. За даними військового, наразі ворогу немає сенсу переводити звідти бойові одиниці, тому ще все одно ЧФ РФ перебуває у Новоросійську та фактично у відкрите море не виходить.

При цьому у Новоросійську не вистачає причального фронту - саме тому деякі свої кораблі окупанти до останнього тримали у Криму, а певні на півострові залишаються й зараз. Як додав Плетенчук, навпаки - до Каспію раніше було евакуйовано два малих ракетних катери проєкту "Каракурт", що призначені для азово-чорноморського регіону. Плетенчук сказав:

"Знаючи росіян, не здивуюсь, якщо після ходових випробувань вони їх повернуть назад, тому що такий був план… Повернуть, попри те, що вже знищено два з п'яти кораблів цього проєкту, які були призначені для Чорного моря… Але суто технічно вони, звісно, могли вивести туди, в Каспій, одиниці у великій кількості - практично всі кораблі, які у них входять до складу Чорноморського флоту, а деякі навіть на Балтику".

Також речник ВМС ЗСУ прокоментував інформацію про те, що російська влада анексованого Криму продовжує зводити в протоці вздовж Керченського мосту низку загадкових споруд.

"Вони постійно намагаються доповнювати гідротехнічні споруди, добудовувати їх, будують відповідні паркани. Можливо це перед сезоном штормів, вони збільшують трошки кількість цих об'єктів…", - запевнив Плетенчук.

Ситуація в Чорному морі

Російські окупанти завезли до Керченської протоки нову партію протидронових конструкцій типу "їжак" для того, щоб ще щільніше захистити незаконно побудований Кримський міст. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, можливо, це відбувається через наближення потужних штормів, які можуть зруйнувати захисні спорудження противника - стихія, ймовірно, викине частину цих загороджень на узбережжя.

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