Певна кількість росіян виїхала з Криму через те, що ЧФ РФ фактично перебазувався до Новоросійська.

Заразі росіяни знизили частоту перевезення вантажів Кримським мостом, який побудували незаконно. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі окупанти не можуть повноцінно використовувати цей шляхопровід через отримані раніше пошкодження.

"Що стосується навантажень на міст, це пов'язано з пошкодженнями, які він отримав свого часу під час вдалої спільної операції Служби безпеки України і Військово-морських сил... Використовувати залізницю в повному обсязі для перекидання важкої броньованої техніки, звісно, ризиковано, й ворог це чудово знає", - сказав речник в етері телемарафону.

За його словами, залишається автомобільна частина цього комбінованого мостового переходу, та можна на тралах перевозити техніку. Також залишається можливість у ворога перевозити вантажівками боєзапас, особовий склад.

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"Але це вже трошки інший формат - це складніше і довше. Тому міст залишається такою, по-перше, символічною спорудою. По-друге, звісно, він з'єднує материкову частину так званої Російської Федерації з тимчасово окупованим Кримом. Це така пуповина штучно вирощена, якою вони намагаються прив’язати український Крим", - наголосив речник.

Він додав, що символізм цієї споруди для Кремля дуже високий. За словами військового, звісно, "нелегальні туристи" з РФ можуть завжди приїхати та подивитися на "імперські надбання" свого диктатора, що для них це теж важливо.

Плетенчук також поставив під сумнів заяви Москви про те, що з 2014 року (від початку анексії півострова) в Крим загалом переїхало близько мільйона росіян. Військовий підкреслив:

"На 2 млн жителів Криму це дуже багато, так скажімо".

За словами речника, також є інформація про те, що певна кількість росіян виїхала з Криму, зокрема через те, що ЧФ РФ фактично перебазувався з півострова до Новоросійська. Це означає, що Крим залишила певна частина особового складу ЧФ РФ, та родини, ймовірно, виїхали разом з ними.

"Була інформація, що вивозили сім’ї", - сказав Плетенчук.

Ситуація в окупованому Криму

Як писав УНІАН, в тимчасово окупованому Криму російські військові під виглядом навчань можуть влаштовувати контрдиверсійні заходи. Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, контингент росіян у Криму досить великий - там постійно перебувають військові підрозділи. Крим є фактично пунктом базування, та базою підскоку до безпосередньо лінії бойового зіткнення.

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