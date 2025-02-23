В окупованому Криму під час 'навчань' шукають українських патріотів, – Плетенчук

Контингент росіян у Криму досить великий – там постійно перебувають військові підрозділи.

В тимчасово окупованому Криму російські військові під виглядом навчань можуть влаштовувати контрдиверсійні заходи. Про це в ефірі Київ-24 розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, контингент росіян у Криму досить великий – там постійно перебувають військові підрозділи.

"Контингент там, звісно, великий, само собою. Тому, що Крим є фактично пунктом базування, та базою підскоку до безпосередньо лінії бойового зіткнення. Тому там звісно постійно перебувають різні підрозділи. Не слід забувати, що в Криму базується морська піхота Російської федерації, 810-а бригада, яка фактично вже є дивізією. Її дуже сильно розширили, туди постійно набирають людей", - сказав Плетенчук.

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Водночас він додав, що у Криму залишається велика кількість українських громадян, серед яких багато патріотів. Та на півострові під виглядом навчальних заходів відбувається фільтрація.

"Головне, що попри те, що окупанти кажуть, що перевезли туди (в Крим – УНІАН) 1 млн росіян – незаконне на постійне місце проживання, не слід забувати, що в Криму все одне залишається велика кількість українських громадян. Серед яких багато патріотів своєї країни", - сказав речник.

Він акцентує на тому, що під час "навчань" проводяться реальні перевірки й з цим "треба бути дуже обережними".

"Це можуть бути контрдиверсійні заходи під виглядом навчань. Практика показує, що такий кейс може мати місце з великою долею вірогідності", - наголосив військовий.

Крим сьогодні - головні новини

Як писав УНІАН, незаконно побудований Керченський міст періодично "закриває" дим. Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, що таким чином російські окупанти намагаються "сховати" шляхопровід від можливих атак ЗСУ. Як пояснив військовий, коли люди бачать дим, йдеться не за наслідки атаки ЗСУ, а за так звану димову завісу, за якою окупанти намагаються "сховати" незаконну споруду. Водночас він вважає, що зміни все ж таки відбудуться.

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