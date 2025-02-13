Військовослужбовців, які зрадили Україну, переведено в інші підрозділи РФ.

До тимчасово окупованого Криму переїхало близько мільйона росіян. Як пояснив в етері телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, такі заяви часто лунають в інформаційному просторі окупантів.

"Що стосується тих, хто безпосередньо прибув на територію тимчасово окупованого Криму, то в інформаційному просторі росіян заявляється, що десь близько мільйона осіб в результаті переїхало з РФ до Криму. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, сказати важко, але такі заяви періодично лунають", - констатував військовий.

Він також прокоментував ситуацію, яка стосується вже колишніх українських військових, які зрадили Україну. За його словами, зрадників, які перейшли на бік ворога після окупації півострова, згідно з законодавством переслідують правоохоронні органи.

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"Деяких військовослужбовців, в тому числі які зрадили присязі на вірність українському народу, ще кілька років тому було переведено в інші підрозділи на території РФ. Тому що охочих служити в теплому Криму в самій Російській Федерації завжди вистачало та вистачає досі", - наголосив Плетенчук.

Ситуація в районі Криму

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук казав, що ситуація, яка склалася через аварію двох російських танкерів типу "Волгонефть" з нафтопродуктами в районі Керченської протоки, є критичною. За його словами, росіянам байдуже, яка екологія в окупованому Криму, бо вони розглядають український півострів як військову базу.

Росія використовує море для транспортування нафтопродуктів, для чого застосовують старі танкери річкового класу, два з яких зазнали аварії у грудні 2024 року. В результаті сталася екологічна катастрофа, яка сягнула узбережжя тимчасово окупованого Криму.

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