Лариса Козова

Не виключно, що з’явиться мазут й біля берегів Одещини.

Ситуація, яка склалася через аварію двох російських танкерів "Волгонефть" з нафтопродуктами в районі Керченської протоки, є критичною. Як заявив у ефірі "Апострофа" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, росіянам байдуже, яка екологія в окупованому Криму, бо вони розглядають український півострів як військову базу.

За його словами, Росія використовує море для транспортування нафтопродуктів, для чого застосовують старі танкери річкового класу, два з яких зазнали аварії у грудні 2024 року. В результаті, як додав Плетенчук, сталася екологічна катастрофа, яка сягнула узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Ситуація насправді зараз критична… Спостерігається розпач державного рівня (у РФ – УНІАН). Та їм байдуже – це теж треба брати у розрахунок. Крим для них – військова база, в першу чергу, а решта - немає значення. Мазут у морі ніяк не заважає бойовим одиницям, ніяк не заважає стріляти з застосуванням оперативно-тактичних комплексів, злітати літакам теж не заважає... Тому пріоритет – продаж нафти, продовження війни, базування в Криму…", - наголосив речник.

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Він додав, що у східній частині Чорного моря певні ділянки узбережжя фактично знищено мазутом.

"Вже самі росіяни визнають, що це – катастрофа. Навіть їхні екологи в умовах російської пропаганди та протидії кажуть про 20-25 років відновлення", - сказав речник.

За його словами, низка екологів вважає, що нафтопродукти, що витекли через аварію, можуть дістатися узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини. Тому не виключно, що з’явиться мазут й біля берегів Одещини, бо течія циркулює вздовж усього узбережжя проти годинникової стрілки – від Криму, якщо "брати" західну часину Чорного моря.

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"Тому тут слід очікувати будь-яких сюрпризів, спрогнозувати події доволі складно.. До того ж не слід забувати, що погодні умови та температура також впливатимуть на ситуацію… Для росіян це стало "неочікуваним інцидентом", хоча вони повинні були розраховувати, що це може статися – зокрема, через умови експлуатації, вік та стан цих танкерів", - констатував Плетенчук.

Він додав, що у будь-якому разі росіяни повинні були мати певні засоби для локалізації таких аварій, а вони розмірковують лише про те, що може колись зможуть "підняти цей танкер, або відкачати мазут".

Плетенчук додав, що біля Кримського мосту ситуація залишається незмінною. Шторми періодично руйнують конструкції, які окупанти побудували поруч з цим шляхопроводом, але споруди постійно намагаються відновити, бо вони для РФ є важливим елементом захисту. Загарбники продовжують насичувати Крим ППО, зокрема біля мосту.

Аварія російських танкерів у Чорному морі - подробиці

Як писав УНІАН, 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки зазнали аварії російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Це призвело до розливу нафтопродуктів та забруднення у Краснодарському краї та біля Керченського півострова.

Декан факультету природничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", професор Євген Хлобистов заявив, що наслідки, які спостерігаються через аварію російських танкерів, вже точно можна назвати екологічною катастрофою. За його словами, у резервуарах танкерів могло бути дизпаливо та домішки, але найбільшу небезпеку для екології становить мазут. Залишки нафтопродуктів спостерігають на території від окупованої Керчі до Севастополя та Євпаторії. Мазут пересувається через постійні шторми, а в умовах відсутності вітру та відповідної температури води він міг би осідати на дно. Науковець не виключає, що мазут можуть побачити навіть на Одещині.

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