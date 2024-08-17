Повітряна тривога в Одесі лунає доволі часто, і якщо ворог б'є балістичними ракетами, є небагато часу, щоб відреагувати, зазначив речник ВМС армії України.

У Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, яка небезпека може чекати на туристів у разі відвідування одеських пляжів.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, чи може поліція та військові забезпечити нормальний відпочинок туристів, які мають намір масово їхати до Одеси на морський відпочинок на День Незалежності - 24 серпня.

Речник ВМС відзначив, що не слід забувати, що фактично - це єдиний морський курорт, який лишається доступним в Україні, особливо для туристів, які можуть собі дозволити такий відпочинок.

Відео дня

"Звісно, цей процес зупинити фактично неможливо. І направду, в адміністрації особливого вибору немає - ви не можете п'ятий рік поспіль не пускати людей на пляж... Тому що - це фактично неможливо принаймні у наших українських реаліях. Тому, відповідно, ці процеси за можливості супроводжуються, регулюються. На пляжах є відповідні буйки. Пляжі так само перевіряються", - сказав Плетенчук.

При цьому, він зазначив, що в разі небезпеки люди мають самі це бачити та самі реагувати. При цьому, на одеських пляжах можна побачити рятувальників - є представники служб, які відповідають за безпеку на воді.

"Тут питання в іншому. Питання у тому, що ворог періодично намагається бити по портовій інфраструктурі, застосовуючи, у тому числі балістику. Це теж не дуже далеко від тих самих пляжів. Буквально кілька днів тому знову була чергова спроба, і з пляжів було видно результати, грубо кажучи, цієї спроби... Проте, бачите, ніщо не зупинить туриста, час якого настав. І відповідно - цей процес триває", - додав Плетенчук.

Речник наголосив, що у першу чергу треба прислухатися до повітряних тривог, які вмикаються часто. "Проблема у тому, що, якщо балістика, - досить небагато час для того, щоби відреагувати", - наголосив речник. Також він сказав, що наразі практично можливість мінування морів для росіян недоступна.

У центрі уваги війна в Україні - сьогодні це варто знати

Варто зазначити, що росіяни вже не раз били по Одесі з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв і постраждалих. Як повідомляв УНІАН, 14 серпня російська загарбницька армія атакувала Одесу балістикою, у місті пролунав потужний вибух.

Вас також можуть зацікавити новини: