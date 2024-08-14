За попередніми відомостями, росіяни били по обласному центру з "Іскандера".

Триває війна в Україні, і сьогодні, 14 серпня, російська загарбницька армія атакувала Одесу балістикою, у місті пролунав потужний вибух, ймовірно, є "приліт".

О 19.31 Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Через кілька хвилин, о 19.34, вони попередили, що на Одесу прямує швидкісна ціль.

Як передає кореспондент УНІАН, незабаром прогримів вибух, який чули жителі різних районів міста. У соцмережах люди почали повідомляти, що від вибуху здригнулися будинки, та на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація. Також з’явилися повідомлення про чорний дим, який підіймається з місця ймовірного влучання (чи падіння уламків).

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Згодом речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Київ24" підтвердив певні факти. "Можемо підтвердити той факт, що дійсно, ворог атакував Одесу з території тимчасово окупованого Криму. Попередньо, це "Іскандер-М", атакував балістикою. Наскільки мені відомо, є влучання. Там працюють відповідні служби", - заявив Братчук. Він додав, що подробиці будуть, ймовірно, згодом. Чи є постраждалі, поки що невідомо.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вечері ворог атакував обласний центр балістичною ракетою. "Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості", - заявив посадовець. Він додав, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

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Російська окупаційна армія вже неодноразово атакувала Одещину балістичними ракетами. Наприклад, 17 травня було завдано удару по Одеському району.

На місці влучання однієї з ракет була сильна пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждало пʼятеро людей. Руйнувань зазнали складські приміщення приватних підприємств харчової промисловості.

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