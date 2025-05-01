Відстежити розташування мобільних платформ та місця запусків ракет доволі складно.

Російська армія використовує тимчасово окупований Крим для запуску по материковій Україні ракет, зокрема балістичних типу "Іскандер-М".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Росія використовує тимчасово окупований Крим, як майданчик для запуску ракет типу "Іскандер-М", це оперативно-тактичний комплекс. Використовуючи його, у такий спосіб вони намагаються скоротити відстань та, відповідно, польотний час для того, щоб скоротити можливість нашої реакції – зменшити її. На жаль, поки ці території не буде звільнено, вони саме у такий спосіб будуть використовуватися ворогом", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що у Криму розташовані ворожі аеродроми, з яких підіймається тактична авіація що періодично застосовується для завдання ударів.

"У повітряному просторі над акваторією Чорного моря, на жаль, вони почувають себе доволі безпечно. Що стосується балістики - мобільні платформи вони переміщують, переховують по Криму. Та прослідкувати їх місцезнаходження та місця запусків доволі складно. Крім того, там залишаються берегові ракетні комплекси "Бастіон", які ракетами "Онікс" свого часу доволі часто відпрацьовували по материковій Україні. Й цього року зафіксований один такий випадок", - розповів Плетенчук.

Як акцентує речник ВМС, росіяни використовують Крим, як військовий хаб та їх взагалі не хвилює курортний сезон.

"Росіян ніколи не хвилював курортний сезон. Цікаво, що цьогоріч Крим може стати більш популярним за пляжі Анапі, де розлитий мазут (наслідок аварії двох танкерів, яка сталася у грудні 2024 року, - УНІАН)", - додав речник.

Інші новини з Криму

Як писав УНІАН, нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що на Кримський міст наразі збільшується навантаження через те, що окупанти розпочинають на півострові курортний сезон. Час від часу на мосту влаштовують різноманітні догляди, рух через шляхопровід часто стає дуже повільним. Окупанти розуміють, що Україна від Криму не відмовиться та не втрачають пильності.

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