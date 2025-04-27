Нелегальні туристи скаржаться на посилений та суворий пропускний режим.

На Кримський (Керченський) міст наразі збільшується навантаження через те, що російські окупанти розпочинають на півострові курортний сезон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, періодично окупанти влаштовують на мосту різноманітні догляди й, коли у когось з цивільних знаходять "щось підозріле", рух через шляхопровід просто "стає", бо окупанти ще більше посилюють пильність.

Речник додав, що на півострові розпочинається курортний сезон, не зважаючи на те, що екологічна безпечність викликає сумніви через аварію двох танкерів з нафтопродуктами, яка сталася наприкінці 2024 році в районі Керченської протоки.

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"Враховуючи те, що зараз у них починається туристично-мазутний сезон, цей об’єкт (міст - УНІАН) має велике навантаження…", - пояснив Плетенчук.

За його даними, нелегальні туристи жаліються, що пропускний режим дуже суворий - як при перетині державного кордону.

"Режим перепускний, майже як на перетині державного кордону, що вкотре підтверджує, що Крим не приростає їм (до РФ - УНІАН), не є він російським. Й той самий міст, на якому вони цей режим здійснюють, так само є штучним… Звісно, вони не втрачають пильності. Чудово вони розуміють, що ніколи ніхто від Криму не відмовлявся, а цей об’єкт (міст - УНІАН) є зайвим, але, на жаль, він досі експлуатується", - сказав речник ВМС.

Кримський міст - останні новини

Як писав УНІАН, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан прокоментував атаки безпілотників на аеродроми у Криму. Він вважає, що Керченський міст, який незаконно побудувала РФ, необхідно знищити, бо це - ланка важливого логістичного ланцюга, яким користуються російські окупанти. За словами експерта, загарбники постачають через міст зброю і припаси на територію АРК, а також у тимчасово окуповані частини Херсонської й Запорізької областей. Логістичний маршрут, у який включено шляхопровід, пролягає із Краснодарського краю РФ, через Тамань, Керч і т. д.

Водночас видання Financial Times повідомляло, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв Україні Taurus, щоб вона могла вдарити по Кримському мосту. За його словами, позицію Києва потрібно посилити та змусити російського диктатора Путіна піти на поступки.

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