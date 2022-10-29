Захід повинен вирішити, які літаки для цього будуть виділені.

Україна готова до навчання українських льотчиків на західних винищувачах і вже визначилася з пілотами, готовими працювати.

"Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом", - повідомив речник ВПС України Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що тепер Захід повинен вирішити, які літаки для цього будуть виділені.

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За його поданням, це повинні бути сучасні винищувачі - F15 або F16. Але чи готові їх надати партнери, досі неясно. Тим часом, десятки українських льотчиків готові їхати і навчатися на такій техніці "хоч завтра".

Допомога США Україні: деталі

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США регулярно виділяють нашій країні фінансову та військову допомогу.

Так, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділила на допомогу Україні понад $25 млрд.

1 жовтня Байден підписав закон "продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який раніше підтримали обидві палати Конгресу - Палата представників і Сенат, про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад $12,3 млрд.

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