За словами Байдена, мова йде про глобальну безпеку.

Президент США Джо Байден пояснив, чому його країна витрачає багато грошей на допомогу Україні, зазначивши, що тут мова йде не тільки про українців, але також про НАТО і Захід.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу MSNBC.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але тут є набагато більше, ніж українці. Це про НАТО, про Захід", - сказав Байден, додавши, що це відноситься до того, щоб переконатися, що російський президент Володимир Путін не зможе домогтися успіху у війні проти України.

Відео дня

Так він відповів на питання про заяву лідера Республіканської партії в Палаті представників Кевіна Маккарті, який сказав, що республіканці готові скоротити надання допомоги Україні в наступному році, якщо вони отримають контроль над палатою.

Допомога США Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США регулярно виділяють нашій країні фінансову і військову допомогу. Так, 19 травня Сенат США схвалив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на $40 млрд. 21 травня Джо Байден підписав цей документ.

21 вересня президент США повідомив, що його країна вже виділила на допомогу Україні понад $25 млрд.

1 жовтня Байден підписав закон "продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який раніше підтримали обидві палати Конгресу - Палата представників і Сенат, про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад $12,3 млрд.

За даними Politico, внутрішній розкол в Республіканській партії щодо того, як довго американська допомога повинна надходити в Україну, може перешкодити фінансуванню, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі.

Вас також можуть зацікавити новини: