Президент США Джо Байден пояснив, чому його країна витрачає багато грошей на допомогу Україні, зазначивши, що тут мова йде не тільки про українців, але також про НАТО і Захід.
Про це він сказав в інтерв'ю каналу MSNBC.
"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але тут є набагато більше, ніж українці. Це про НАТО, про Захід", - сказав Байден, додавши, що це відноситься до того, щоб переконатися, що російський президент Володимир Путін не зможе домогтися успіху у війні проти України.
Так він відповів на питання про заяву лідера Республіканської партії в Палаті представників Кевіна Маккарті, який сказав, що республіканці готові скоротити надання допомоги Україні в наступному році, якщо вони отримають контроль над палатою.
Допомога США Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США регулярно виділяють нашій країні фінансову і військову допомогу. Так, 19 травня Сенат США схвалив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на $40 млрд. 21 травня Джо Байден підписав цей документ.
21 вересня президент США повідомив, що його країна вже виділила на допомогу Україні понад $25 млрд.
1 жовтня Байден підписав закон "продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який раніше підтримали обидві палати Конгресу - Палата представників і Сенат, про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад $12,3 млрд.
За даними Politico, внутрішній розкол в Республіканській партії щодо того, як довго американська допомога повинна надходити в Україну, може перешкодити фінансуванню, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі.