На думку Подоляка, у Росії скоро можуть початись смутні часи.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував загибель російського воєнкора Владлєна Татарського (справжнє ім'я - Максим Фомін). За його словами, ліквідація колаборантів призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити Росію з середини.

"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", - написав Подоляк у Twitter.

Він зауважив, що невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти ним далі.

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Ліквідація Татарського - що відомо

Сьогодні, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе "Стріт-бар" був ліквідований російський воєнкор і пропагандист Владлєн Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін). У нього в цей час проходив там "творчий вечір". Джерелом вибуху, імовірно, стала статуетка, яку йому подарувала якась дівчина.

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