Причиною вибуху, імовірно, стала статуетка, подарована Владлєну Татарському якоюсь дівчиною.

У Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе "Стріт-бар" був ліквідований російський воєнкор і пропагандист Владлєн Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін). У нього в цей час проходив там "творчий вечір".

За даними РосЗМІ, вибух стався біля сцени, де виступав пропагандист, який закликав вбивати українців. Джерелом вибуху, імовірно, стала статуетка, подарована Татарському якоюсь дівчиною.

Пізніше російські силовики нібито підтвердили версію зі статуеткою і додали, що потужність вибухового пристрою склала понад 200 грамів тротилу. Однак, за даними росЗМІ, статуетку подаровану Татарському, оглядали перед передачею, а дівчина, яка її принесла, була знайома.

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Російські силовики підтвердили, що під час вибуху в кафе постраждали 19 росіян, один не вижив - власне це і є Татарський. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за ст.105 КК (вбивство).

Примітно, що це кафе на Університетській набережній в центрі Санкт-Петербурга раніше належало ватажкові "вагнерівців" Євгенові Пригожину. Там у вихідні збиралися терористи на так званий дискусійний клуб "Кібер z фронт".

Ліквідація російських пропагандистів

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року в Підмосков'ї вибухнув автомобіль ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна. На момент інциденту в авто перебувала його донька Дар'я Дугіна, що також підтримувала вбивства українців, вона загинула на місці. У ФСБ звинуватили в інциденті Україну, проте наша влада відкидає причетність до ліквідації Дугіної.

А на початку лютого було ліквідовано бойовика та пропагандиста Ігоря Мангушева. Він скобзонився 8 лютого 2023 року в місті Стаханов (окупована Донецька область). Раніше 4 лютого з'явилися кадри, на яких Мангушев лежить в несвідомому стані з простріляною головою. Достеменно невідомо, що саме сталося. У серпні Мангушев зі сцени проголосив антиукраїнську промову перед бойовиками "ЛДНР". При цьому він тримав у руках нібито череп українського воїна із заводу "Азовсталь".

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