Супротивник спрямовує резерви на пріоритетні напрямки, поділився керівник прес-служби 26 артилерійської бригади.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські загарбники посилили угруповання на місто Часів Яр Донецької області.

Такою інформацією поділився очільник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков під час телемарафону. "…він (ворог, - Ред.) посилив угрупування саме на Часів Яр, можна сказати, що тут відбулося деяке вливання у нього підрозділами. Також там, де напрямок Лисівка - Андріївка, два піхотних полки територіальних військ могли спостерігати… - нещодавно він туди направив", - сказав він.

За словами Калашніков, на Іванівське супротивник знову залучив 102 мотострілецький полк та 150 мотострілецьку дивізію. "Тобто оці саме три напрямки - вони для нього є пріоритетними. І тут він не жалкує резерви, які у нього є. І він сюди направляє… Деякі підрозділи з Авдіївського напрямку також направлені сюди для ведення бойових штурмових дій", - підкреслив очільник прес-служби.

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Окупанти вже тривалий час атакують українських воїнів на низці напрямків на Донбасі й отримали певні "успіхи" на фоні того, що у наших захисників виник снарядний голод.

Низка експертів попереджали, що супротивники будуть намагатися захопити увесь Донбас. Українська влада зазначала, що РФ хоче взяти під контроль усю нашу державу, а потім здатна здійснити агресію проти держав-членів НАТО. На думку полковника ЗСУ Петра Черника, ворог, скоріше за все, не здатен взяти під контроль усю територію Донецької та Луганської області.

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