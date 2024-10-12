Загарбники проводили відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії, зазначили в ОТУ "Харків".

Сьогодні зранку, 12 жовтня, росіяни здійснили спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" з напрямку Шебекіно, імовірно, в рамках підготовки до поновлення наступальних дій в районі міста Вовчанськ (Харківська область).

Як повідомило Оперативне-тактичне угруповання "Харків", в результаті вчасного виявлення, Силами оборони було застосовано розрахунок FPV з метою нанесення вогневого ураження.

Також зазначається, що неподалік населеного пункту Липці ворог вночі за допомогою БПЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами. З метою виконання спеціальних вогневих завдань на напрямку Стариці окупанти додатково залучили 4 снайперські пари.

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У ЗСУ додали, що у Вовчанську протягом ночі противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони, проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії:

"Також відмічено евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу окупантів".

Важливі свіжі новини України про війну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, днями аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські окупаційні війська могли знову захопити Вовчанський агрегатний завод у Харківській області та, імовірно, окупували Верхньокамʼянське Донецької області. Опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, на яких видно, як російський солдат піднімає російський прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили завод.

Також ворожі війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська Донецької області на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 7, 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (на північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (на схід від Сіверська).

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