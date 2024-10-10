Ворожі війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська Донецької області, повідомили аналітики.

Російські окупаційні війська могли знову захопити Вовчанський агрегатний завод Харківської області та, імовірно, окупували Верхньокамʼянське Донецької області. Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські війська нещодавно просунулися вглиб Вовчанська на тлі продовження наступальних операцій на півночі Харківської області 7, 8 і 9 жовтня. Опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, на яких видно, як російський солдат піднімає російський прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили завод", – йдеться у звіті аналітиків.

Також ворожі війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська Донецької області на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 7, 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (на північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (на схід від Сіверська).

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За словами аналітиків ISW, це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили Верхньокам'янське.

Війна в Україні: агрегатний завод у Вовчанську

Наприкінці вересня стало відомо, що бійці Головного управління розвідки звільнили від російських загарбників агрегатний завод у Вовчанську. Територію заводу було передано під контроль ЗСУ після зачистки всіх 30 будівель об'єкта.

Примітно, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев наголошував, що після зачистки обʼєкта росіяни намагалися знищити агрегатний завод у Вовчанську. Вони били по ньому вогнеметною системою і керованими авіаційними бомбами.

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