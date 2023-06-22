На напрямку Рівнопіль-Старомайорське військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на напрямку Рівнопіль-Старомайорське військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська там "завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

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На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - повідомив Ковальов.

Український контрнаступ

На кількох ділянках фронту триває контрнаступ ЗСУ. Раніше повідомллося, що українським військовим вдалося звільнити 8 населених пунктів.

Так, за даними Інституту вивчення війни, українські військові мають успіхи, але в останні кілька днів спостерігається сповільнення контрнаступальних операцій.

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