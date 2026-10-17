У НГУ спростували брехню РФ про захоплення населених пунктів в районі Добропілля

Російська пропаганда використовує постановочні відео як доказ неіснуючих успіхів.

Міноборони РФ заявило про захоплення населених пунктів Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка на Донеччині, проте ці заяви не відповідають дійсності. Про це повідомила перша Президентська бригада НГУ "Буревій".

Там запевнили, що усі три населені пункти перебувають під контролем підрозділів бригади "Буревій" та інших підрозділів Сил оборони України.

"Щоб створити ілюзію просування, російські військові вдаються до тактики просочування малих піхотних груп у населені пункти. Їхнє завдання - встановити російський прапор, зафіксувати це на відео та видати кадри за доказ захоплення території", - розповіли у бригаді.

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За їхніми словами, такі групи виявляють і знищують наші військові.

"Водночас російська пропаганда використовує постановочні відео як доказ неіснуючих успіхів. Заради кількох кадрів для пропагандистських сюжетів гинуть десятки російських військовослужбовців, яких командування відправляє на завдання без реальних шансів закріпитися на цих територіях", - пояснили військові.

Стверджується, що злагоджена робота підрозділів бригади "Буревій" та інших складових Сил оборони зриває плани противника й не дозволяє йому встановити контроль над цими населеними пунктами.

"Міноборони РФ може скільки завгодно оголошувати про вигадані перемоги, але ці заяви не змінюють реальності: населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України, а російські штурмовики продовжують гинути заради картинки для пропаганди", - додали там.

Війна в Україні

За словами кремлівського диктатора Володимира Путіна, з початку 2026 року російська армія нібито захопила 6500 кв. км української території та 310 населених пунктів. Однак, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що реальні успіхи окупантів у 45 разів менші.

Там пояснили, що подібними заявами Москва намагається тиснути на Україну та її західних союзників. Однак багато з цих заяв не відповідають дійсності.

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