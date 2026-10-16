Путін пригрозив Україні новими ударами та заявив про 'захоплення' Добропілля

За словами Путіна, російські війська з початку 2026 року нібито захопили 310 українських населених пунктів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ продовжуватиме завдавати масованих ударів по Україні. Його слова цитують росЗМІ.

За словами Путіна, російські війська з початку 2026 року нібито захопили 310 українських населених пунктів, близько 6,5 тис. кв. км територій. Також він заявив, що створення так званої "зони безпеки" на кордоні з Україною проходить успішно.

Кремлівський диктатор додав, що Луганська область нібито перебуває повністю під контролем російських військ, а під контролем України нібито залишається близько 10% території Донецької області та приблизно 16,5% території Запорізької області.

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Крім того, Путін заявив, що окупанти нібито повністю захопили Добропілля в Донецькій області, однак жодних підтверджень цієї інформації немає. Зокрема, українські та західні аналітики повідомляють, що місто все ще перебуває під контролем Сил оборони України, хоча росіяни й намагаються прорвати оборону. Попри це, кремлівський диктатор "привітав" окупантів із "визволенням Добропілля".

Російський диктатор додав, що окупанти захопили Олексієво-Дружківку в Донецькій області. Як і у випадку з Добропіллям, немає жодних підтверджень слів Путіна.

Також Путін заявив, що наступ російських військ нібито триває по всій лінії фронту, а темпи наступу зросли.

Путін пригрозив Україні відповіддю на удари по НПЗ

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва відповість Україні на удари по російських НПЗ, логістичних та енергетичних об’єктах. За його словами, Україні варто було подумати над наслідками, перш ніж починати удари по маркетплейсах та інших об’єктах.

Також глава РФ говорив про те, що 14 жовтня Сили оборони України завдали ударів по деяких російських НПЗ. Однак, за його словами, серйозних пошкоджень немає.

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