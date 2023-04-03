Пригожин сказав, що з "юридичної точки зору" Бахмут захоплений Росією, а Череватий категорично заперечив це.

Представник української сторони заявив у понеділок, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута Донецької області. Бої точаться й довкола будівлі міської адміністрації, де нібито було піднято російський прапор.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі Reuters наголосив, що незрозуміло, де російські війська підняли свій прапор. За його словами, окупанти неправдиво заявили, що захопили місто.

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну добре, нехай думають, що захопили", - каже Череватий.

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Керівник російського угруповання найманців "Вагнера" Євген Пригожин заявив пізно в неділю, що його підлеглі підняли російський прапор над будівлею адміністрації Бахмута.

Пригожин сказав, що з "юридичної точки зору" Бахмут захоплений Росією, а Череватий категорично заперечив це.

"Бої тривають навколо будівлі (Бахмутської) міської ради, юридично нічого не захопили... Бахмут – український, й вони нічого не захоплювали. І до цього, м’яко кажучи, дуже далекі", – сказав речник Східного угруповання ЗСУ.

Заява Пригожина про "взяття" Бахмута

Євген Пригожин пізно ввечері 2 квітня 2023 року заявив про "юридичне" взяття Бахмута. За словами ватажка ПВК "Вагнера", над адміністрацією міста підняли російський прапор на згадку про вбитого пропагандиста Владлена Татарського.

Пригожин також повідомив, що поряд із російським прапором поставлять прапор ПВК "Вагнера". Ватажок найманців не став заявляти про повне взяття Бахмута.

За його словами, ЗСУ утримують позиції у західних кварталах міста.

Раніше Інститут вивчення війни заявив про зниження темпів російського наступу в Бахмуті. Причинами стали погодні умови та потенційне перегрупування.

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