Він висвітлював кризу біженців.

Видання TIME повідомляє, що вбитий в Ірпені окупантами журналіст Брент Рено працював над їхнім проектом.

Заява опублікована на сайті видання.

"Ми спустошені втратою Брента Рено. Бувши відзначеним нагородами режисером і журналістом, Брент знімав найскладніші історії по всьому світу, часто разом зі своїм братом Крейгом Рено", - йдеться в повідомленні.

В останні тижні Брент займався проектом, присвяченим глобальній кризі біженців.

"Вкрай важливо, щоб журналісти могли безпечно висвітлювати триваюче вторгнення і гуманітарну кризу в Україні", - зазначили у виданні.

Нагадаємо, що 13 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в Ірпені окупанти розстріляли журналіста. Ще один журналіст отримав поранення.

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