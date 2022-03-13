Ще один журналіст поранений, зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій.

В Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньовідомого медіа New York Times", - зазначив він.

За словами Геращенка, ще одного журналіста поранено. Його доставили до "Охматдиту", де надають першу медичну допомогу.

"Ми з колегою пройшли перший міст в Ірпені, намагалися дістатися до другого, щоб зняти, як ідуть біженці. Хтось погодився підвезти нас до мосту, ми сіли в машину - і по нас відкрили вогонь. Водій розвернувся, щоб виїхати звідти, і в цей момент у мене потрапили. Я бачив, що й Брента Рено, мого друга, теж поранили - у шию, потім ми розділилися, і я не знаю, що з ним - сюди мене доставила "швидка"", - сказав потерпілий.

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