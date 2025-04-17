У результаті російського удару дронами по Дніпру увечері 16 квітня загинули троє людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Росіяни забрали життя 3 людей, серед них 1 дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них 4 дитини", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники повідомили, що пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі. Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж, які були ліквідовані.
До робіт було залучено 173 рятувальники та 37 одиниць техніки ДСНС.
Як зазначав мера міста Борис Філатов, Росія атакувала "шахедом" мерію Дніпра, влучило у 100 метрах від неї, поруч з памʼятником Полю. Мер додав, що окупанти також поцілили в магазин його дружини. За його словами, пошкоджено щонайменше 15 будинків.
Російські атаки по Україні
У Вербну неділю 13 квітня окупанти завдали удару по центру Сум. Унаслідок атаки загинули 34 людини, серед них - двоє дітей. Ще 119 осіб дістали поранення.
Удар по центру міста було завдано двома балістичними ракетами. Одна з них була з касетним боєприпасом для максимального ураження.