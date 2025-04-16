Пошкоджено будинки та навчальні заклади.

Увечері 16 квітня російські війська здійснили атаку безпілотниками по місту Дніпру, в результаті якої загинула молода дівчина та виникли пошкодження будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оновлено 00:05. Наразі відомо про двох загиблих та 16 постраждалих у Дніпрі. Серед постраждалих - троє дітей: дев’ятимісячна дівчинка та хлопчики шести й одинадцяти років. Усі вони перебувають у задовільному стані. До лікарень доставили п’ятьох людей, їм надають медичну допомогу.

Оновлено 23:23. Через обстріл у місті загинула молода дівчина, ще семеро людей постраждали. Серед них - дев’ятимісячна дівчинка, якій лікарі надали допомогу на місці.

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Лисак уточнив, що троє постраждалих госпіталізовані - це хлопці 16, 18 та 20 років. Всі вони у стані середньої тяжкості.

За словами мера міста Бориса Філатова, Росія атакувала "шахедом" мерію Дніпра, влучило у 100 метрах від неї, поруч з памʼятником Полю. Мер додав, що окупанти також поцілили в магазин його дружини.

"У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей", - написав він.

Згодом Лисак повідомив, що в місті пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, понівечені автомобілі.

"Руський мір" в дії. Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо - діти", - написав голова ОВА.

Удари РФ по Україні

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під російський артилерійський обстріл під час запису звернення до громадян.

"Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля", - зазначив Мрочко.

Водночас, начальник Херсонської ОВА особисто не постраждав.

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